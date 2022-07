“Continuità nella discontinuità”, la Caronnese è pronta per la quattordicesima stagione in Serie D

Un mix di giovani e veterani e un allenatore che ben conosce l’ambiente. È questa la ricetta scelta dalla “nuova” Caronnese per disputare la quattordicesima stagione consecutiva in Serie D, la massima divisione calcistica nel calcio dilettantistico.

Archiviata del tutto la stagione che ha visto la società di Caronno Pertusella chiamata reagire alle difficoltà del girone d’andata concludendo il campionato al settimo posto (playoff sfumati per un punto), il presidente Umberto Gambaro ha infatti rinnovato la squadra a partire da alcuni tasselli fondamentali nell’organigramma come il nuovo ds Davide Rainieri e soprattutto, la chiamata di Simone Moretti in panchina.

Per l’ex attaccante, che conta un passato da bomber in maglia Caronn, si tratta della prima stagione da “head coach” dopo le esperienze da vice di Marco Zaffaroni tra AlbinoLeffe (Serie C) e Cosenza (B), società in categoria cadetta che tra l’altro condivide i colori con la varesina Caronnese.

“La stagione alle porta è nel segno della discontinuità ma anche della continuità: infatti molte facce che comporranno lo spogliatoio sono nuove ma al tempo stesso la rosa vede diverse riconferme dalla passata stagione e in panchina abbiamo il “ritorno” di Simone Moretti, che è un volto noto per la società” ha commentato Umberto Gambaro, alla seconda stagione da numero uno.

Puntare in alto, ma con i piedi per terra. Questa è la “mission” che la società rossoblu si è posta e che ha ribadito Roberto Fici, uomo determinante nella chiamata di Rainieri come direttore sportivo.

“Io credo che la squadra sia ben amalgamata, anche se solo il campo darà le vere risposte. La scelta di Moretti è stata molto spontanea, una volta sondata la disponibilità” ha commentato Ranieri, ds che conta diverse esperienze in categoria in provincia (Besozzo) e fuori, come a Inveruno, dove ha costruito una squadra capace di vincere i playoff di Serie D.

“Quello che mi aspetto dalla prossima stagione è che emerga un corpo unico e coeso, capace di dimostrare che non siamo inferiori a nessuno – sottolinea invece Fici -. Ognuno ha i propri obiettivi e il nostro è rimanere in alto. Sono contento che il ds Rainieri mi abbia confermato che i nuovi innesti sono tutti ragazzi con la testa sulle spalle. Questo significa aver raggiunto un primo obiettivo”.

Sono ben 8 i giocatori confermati dalla passata stagione, a cui si aggiungono giovani promossi dalla juniores (4) e acquisti fra cui spiccano il giovane bomber tigrotto Giardino, Mauro Scaglione e Giulio Alushaj, difensori arrivati da Levico Terme e Castellanza. Oltre a Giardino a completare la batteria di attaccanti Filippo Austoni, Gilles Duguet e Marco Gaeta.

La lista completa (sotto) della squadra capitanata è dunque formata da 32 giocatori, impegnati nella prima amichevole già mercoledì (ore 18 a Zanica contro AlbinoLeffe), a cui seguiranno le partite contro Brusaporto, Renate, Vergiatese e Casatese.

ROSA CARONNESE 2022/23

Portieri:

Angelina Matteo – 2001 – Confermato

Brevi Andrea – 2002 – Brusaporto

Catizone Riccardo – 2004 – Juniores

Di Luca Filippo – 2005 – Universal Solaro

Difensori:

Alushaj Giulio – 1994 – Castellanzese

Coghetto Francesco – 2003 – Confermato

Cosentino Matteo – 2003 – Como

Curci Alessandro – 2001 – Paganese

De Stefano Davide – 2002 – Tritium

Di Palma Matteo – 2004 – Milan

Galetti Andrea – 1999 – Confermato

Moretti Andrea -2004 – Juniores

Nava Riccardo – 2004 – Inter/Como

Scaglione Mauro – 1998 – Levico Terme

Centrocampisti:

Achenza Michelangelo – 1998 – Leon

Cretti Mattia – 2002 – Confermato

Di Marco Matteo – 2003 – Juniores

Diatta Papa Bakary – 2003 – Confermato

Dragone Benito – 2003 – Monza

Rondina Alessio – 2003 – Juniores

Sardo Samuel – 2003 – Confermato

Tunesi Mattia – 2000 – Confermato

Vingiano Umberti – 1996 – Sangiuliano City

Attaccanti:

Austoni Filippo – 2000 – Fanfulla

Boschetti Riccardo – 2004 – Confermato

Corno Federico – 1989 – Confermato ©

Duguet Gilles – 1997 – Brianza Olginatese

Gaeta Marco – 1992 – Pont Donnaz

Giardino Tommaso – 2003 – Pro Patria