Coronavirus: continua il calo dei nuovi positivi ma meno consistente della scorsa settimana

È nettamente diversa la situazione epidemica attuale rispetto agli anni precedenti. Il virus, Omicron 5, non sembra soffrire il caldo e continua a circolare liberamente. Anche l’occupazione dei letti ospedalieri è differente nel confronto con le due estati precedenti, con un livello che si sperava di non dover raggiungere. A parziale correzione della notizia negativa il fatto è che molti degenti sono in ospedale non per covid ma on covid, cioè sono stati individuati positivi con il tampone obbligatorio rima di qualsiasi ricovero.

A luglio, però, è iniziato il rallentamento. Nell’evoluzione settimanale del consigliere del PD Samuele Astuti che puntualmente dà una lettura della situazione pandemica lombarda si evidenzia che il calo c’è stato ma meno consistente rispetto a quello di sette giorni fa: « Il numero dei casi positivi di quest’ultima settimana è pari a 80.989, in calo del 7% circa rispetto alla settimana precedente (87.096) e in aumento dell’1,5% circa rispetto a due settimane fa (79.793)

In terapia intensiva si registra un ricovero in meno (sono 39 invece di 40), mentre nei reparti ordinari se ne registrano ben 167 in più (sono 1573 invece di 1406)

Il numero dei decessi (168) aumenta del 4% rispetto a quanto rilevato settimana scorsa (119) e aumenta del 42% rispetto a due settimane fa (82)

Nella settimana che si chiude oggi sono stati comunicati circa 351 mila tamponi, di cui 46 mila molecolari e 305 mila antigenici.

Mantova registra circa 1024 casi ogni 100.000 abitanti (è il valore più alto); segue Pavia con 914. Il valore più basso si rileva a Sondrio con circa 673 casi. Varese si colloca in quinta posizione con un valore di 812,57 ma è la settima provincia per incremento con il 37,45%. La media lombarda è di circa 813 casi.

Nel report regionale odierno, che 8605 nuovi casi con un tasso del 18,3%, Varese ha registrato 703 positivi.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, in questa ultima settimana sono state somministrate circa 10.476 dosi, così divise: 495 prime dosi; 479 seconde dosi; 9502 dosi “booster”.