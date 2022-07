Il Covid, i ragazzi di Cassano e l’apertura di tra Sacro e Sacro Monte nel podcast dell’8 luglio

Le principali notizie di venerdì 8 luglio:

E’ ancora in fase espansiva l’ultima ondata dell’epidemia di covid: a dirlo l’analisi dei dati rilevati in questi ultimi giorni da parte di Ats Insubria e comparati con quelle delle settimane precedenti.

I dati settimanali relativi alla pandemia evidenziano un aumento di nuovi positivi: in totale sono 11391 ( erano 9287 la settimana scorsa ) nel territorio varesino e comasco. Nella nostra provincia i nuovi casi sono stati 7206.

Le notizie non sono però preoccupanti come nei tempi passati: un moderato ottimismo per esempio nasce dalla valutazione dell’indice RdT che mostra una progressiva tendenza al valore 1, ovvero il termine della fase.

La fascia di età più colpita dal contagio va dai 25 ai 64 anni e un dato da segnalare è il rapporto nettamente più basso tra contagi e ricoveri nel 2022 rispetto al 2021.

Il prossimo 10 luglio, nella giornata dell’Air Show di Arona, è stato confermato lo sciopero dei treni regionali nonostante sia previsto un grandissimo afflusso di persone. Previsto in un giorno festivo , non prevede l’attuazione di fasce di garanzia: un particolare che mette in grandi difficoltà tutti coloro che avrebbero voluto raggiungere Arona per assistere all’Air Show con la partecipazione delle Frecce Tricolori.

Per questo il prefetto di Novara ha garantito con un’ordinanza 12 corse Trenord per l’ Arona Air Show. Un provvedimento necessario in vista del grande afflusso di visitatori previsto alla manifestazione.

I ragazzi di Cassano Magnago danno colore alla città: Il progetto che li ha coinvolti, curato da cooperativa Lotta contro l’emarginazione insieme agli uffici dei Servizi sociali del Comune li ha visto protagonisti nel dipingere i murales nel parco di via Friuli, e ora ha rinfrescato la coloratissima scaletta tra il municipio e la Magana. Ce lo siamo fatti spiegare meglio da Andrea, il tutor del gruppo.

Tutto esaurito al primo appuntamento della tredicesima edizione di tra il sacro e il sacro monte, che ha visto il noto psicanalista Massimo Recalcati raccontare Amen, testo teatrale autobiografico scritto durante il primo lock down e interpretato da Federica Fracassi, Marco Foschi e Sergio Leone.

Il primo spettacolo della 13esima edizione non è stato, come di tradizione, alla terrazza del mosè, ma di fronte alla 14esima cappella: un nuovo spazio teatrale della rassegna, che proseguirà giovedì 14 con uno spettacolo dedicato a san Francesco, di e con Giovanni Scifoni.

La samaratese Monica fa scoprire Dante ai croati. Arrivata in Croazia nel 2004 per motivi di ricerca, Monica Priante ci è rimasta per ben diciassette anni: ora la capitale è la sua seconda casa, dove studia, e insegna italiano.

A Zagabria è arrivata dopo la laurea in Storia contemporanea all’Università Cattolica di Milano: Monica aveva infatti deciso di trascorrere qualche mese li per approfondire i suoi studi sui Balcani. «Dovevo rimanere tre mesi e invece ci sono rimasta diciassette anni». ha detto a Varesenews. Ora è presidente della società dante alighieri che ha sede in ottanta paesi e ha lo scopo di diffondere la lingua e la cultura italiana.