È il weekend dei fuochi d’artificio: cosa fare a Sesto Calende da venerdì 29 a domenica 31 luglio

A Sesto Calende luglio si chiude “col botto“. Dopo alcuni momenti di incertezza riguarda l’organizzazione dello spettacolo pirotecnico, il cielo ma soprattutto le sponde del Ticino ospiteranno infatti i fuochi d’artificio, uno degli eventi – insieme al palio settembrino – più attesi nella “città del volo”.

L’offerta del fine settimana sestese che va da venerdì 29 a domenica 31 luglio non si limita però al ritorno dei fuochi, assenti negli ultimi due anni per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria: il cortile della biblioteca apre ancora una volta le porte al Fotovideoclub Verbano APS per un incontro-mostra sulla talentuosa attrice Monica Vitti mentre domenica la maestosa Abbazia di San Donato sarà casa della musica per la tappa sestese del Festival del Lago Maggiore.

GLI APPUNTAMENTI A SESTO CALENDE:

VENERDI’ 29 LUGLIO

Ore 21 – Cortile della biblioteca: “Polvere di Stelle” – Mauro Gervasini racconta la grande attrice Monica Vitti con parole e immagini. Un breve viaggio nella carriera dell’indimenticabile attrice scomparsa lo scorso 2 febbraio.

SABATO 30 LUGLIO

Ore 22 – Lungofiume: “Serata dei Fuochi” – Organizzato dal Comune e dal distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino in collaborazione con il Comune di Castelletto sopra il Ticino torna lo spettacolo pirotecnico da ammirare in barca o sull’alzaia Mattea.

In attesa dei fuochi, previsti per le ore 22, a partire dalle 20 la centrale piazza De Cristoforis si animerà di musica in un clima di festa.

DOMENICA 31 LUGLIO

Ore 21 – Abbazia San Donato: Festival Lago Maggiore: Nel più importante edificio storico della città le musiche di Mozart, Rossini e Copland saranno eseguite dal Trio Broz, formazioni di archi composta dai fratelli Barbara, Giada, Klaus Broz accompagnati dal flauto di Laura Foaro.

Il concerto fa parte del festival Lago Maggiore Musica ed è a ingresso gratuito con offerta libera.

