Una serata e un’escursione a Sesto Calende per proteggere gli anfibi, i vertebrati più minacciati

Anche quest’anno, come ogni anno a gennaio, l’Associazione Tutela Anfibi Basso Verbano odv organizza un incontro a Sesto Calende dedicato alla sensibilizzazione sulla protezione degli anfibi, classe di vertebrati che detiene il triste primato del più alto tasso di estinzione globale.

(foto a cura di Luca Zulianello)

Il 24 gennaio, alle 21, la sala consiliare nel Municipio di Sesto Calende accoglierà un convegno divulgativo a ingresso gratuito, con interventi di esperti e personalità del settore scientifico e ambientale. L’incontro sarà moderato dal presidente dell’associazione, Milo Manica, naturalista ed erpetologo, che presenterà i risultati delle attività 2024 e anticiperà le iniziative previste per il 2025.

«Quest’anno – dichiara il presidente Manica – presentiamo un convengo con relatori di altissimo livello e invitiamo famiglie e appassionati ad avvicinarsi al mondo del salvataggio anfibi, attività riconosciuta a livello europeo come azione di tutela della biodiversità. Prevediamo anche un’attività di campo specifica per i volontari in vista della stagione riproduttiva ormai alle porte.”

Il programma della serata prevede tre interventi: Paolo Valisa, meteorologo e direttore del Centro Geofisico Prealpino di Varese, analizzerà l’impatto della crisi climatica sugli ecosistemi locali e globali, delineando scenari futuri di particolare interesse. A seguire, l’architetto Jimmy Pasin si concentrerà invece sul tema del consumo di suolo, esplorando le trasformazioni e le frammentazioni degli habitat naturali. Infine, Raoul Manenti, professore associato dell’Università Statale di Milano, illustrerà le minacce principali alla biodiversità, come la diffusione delle specie invasive e l’impatto delle malattie pandemiche sugli anfibi.

La partecipazione non si limiterà al convegno. Il giorno successivo, sabato 25 gennaio, alle 14, Lorenzo Laddaga, naturalista ed erpetologo, guiderà volontari e appassionati in un’uscita sul campo tra Ticino e Verbano. L’escursione, oltre a promuovere la conoscenza diretta degli anfibi locali, mostrerà le modalità di tutela praticate dall’associazione. Gli eventi, patrocinati dalla Città di Sesto Calende, dal Comune di Golasecca e dal Parco Lombardo Valle del Ticino, offrono anche l’occasione per tesserarsi come volontari dell’associazione, contribuendo attivamente alle sue iniziative future.