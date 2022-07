Felpe personalizzate per gli eventi estivi: tanti modelli e tessuti tra cui scegliere

Le felpe personalizzate sono sempre una buona idea quando si deve organizzare una serata particolare o un evento, scegliendo fra tanti modelli e tessuti differenti.

Perché scegliere le felpe personalizzate

Le felpe personalizzate sono la soluzione migliore per coniugare passione per la moda e grande unicità. Un capo che si può indossare sia d’estate che d’inverno senza alcun problema e che garantisce la massima versatilità.

La felpa è l’ideale nelle sere d’estate, quando la temperatura cala e si sente il bisogno di coprire le spalle, si può sfoggiare al mare o in montagna ed è un capo d’abbigliamento molto apprezzato sia da uomini che donne e bambini.

Personalizzare una felpa significa dare sfogo alla fantasia e sono tantissime le occasioni in cui si può fare. Ad esempio se si vuole celebrare un compleanno o una semplice festa in famiglia, stampando un logo oppure una scritta o una foto per ricordare un momento speciale. Si adatta ai regali per gli amici o i parenti, lasciando emergere l’unicità di qualcuno e strappando un sorriso.

Le felpe customizzate sono un’ottima idea pure per le aziende. Da tempo ormai la personalizzazione di capi d’abbigliamento è diventata un potentissimo strumento di marketing che consente di ottenere una pubblicità di valore e che dura negli anni. Il segreto? Scegliere qualcosa che lo staff, i clienti e i fornitori useranno e troveranno utile, portando il logo dell’azienda ovunque e garantendogli massima visibilità. Questo è il caso della felpa, un capo che unisce ed è amatissimo da tutti.

Felpe personalizzate, dove trovarle

Su Gedshop.it si possono trovare tantissime felpe personalizzate da creare e ordinare in occasione di eventi estivi importanti. Se stai organizzando una cena in terrazzo con gli amici, se la tua azienda ha in programma un summit con nuovi clienti oppure se vuoi sorprendere chi ami, l’ideale è proprio una felpa personalizzata.

Gedshop offre un servizio completo mettendo a disposizione degli utenti un ampissimo catalogo di felpe. I prezzi sono vantaggiosi, le spedizioni gratis e la scelta è piuttosto vasta. Fra i modelli più belli troviamo le felpe con il cappuccio, quelle con zip, le classiche girocollo e molte altre per bambini, donne e uomini. I modelli sono tutti di altissima qualità, con i migliori brand stranieri e italiani, da rendere speciali con una grafica pubblicitaria oppure una stampa aziendale.

Personalizzare le felpe è semplicissimo tramite il configuratore. Questo utilissimo strumento aiuta pure a calcolare un preventivo in pochissimi istanti e andare incontro alle proprie esigenze. Come realizzare questo prodotto strepitoso. Oltre a una stampa diretta su tessuto in serigrafia, vengono proposte pure soluzioni con felpe ricamate e realizzate tramite macchinari di ultima generazione. Questi ultimi garantiscono la possibilità di avere un ricamo su felpa di altissima qualità.

Per prima cosa andrà scelta la felpa su cui si vuole stampare, selezionando uno dei tanti modelli proposti. In seguito si dovranno seguire le indicazioni fornite dal sistema, calcolando il preventivo e scoprendo il risultato della customizzazione. Per la stampa sulla felpa Gedshop propone ben due colori che sono inclusi nel prezzo, ma si può arrivare sino a sette colori differenti. In alternativa è possibile optare per un effetto di quadricromia, per la stampa Flock oppure Flex, per il ricamo oppure per la stampa digitale con grafiche dettagliate e molto più complesse. Quale sarà il risultato? Tutto dipende da ciò che si desidera ottenere. Le felpe presenti sul portale infatti si possono brandizzare sia sui due lati che su fronte e retro. Il logo – che sia personale oppure aziendale – si può inoltre accompagnare a nomi, slogan o scritte di vario tipo.