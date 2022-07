Clarinetto, fritto e salamella: a Casorate Sempione si apre l’estate con la Festa della Musica

Siamo a pochi giorni dall’apertura della Festa della Musica che si tiene sempre nella fresca e verde Area Feste di Casorate Sempione.

Per i componenti del Corpo Musicale La Casoratese è arrivato di nuovo il momento di riporre strumenti nelle custodie e di indossare grembiuli e bandane. Due giorni dove la passione per la musica e la forza del gruppo si trasferisce in cucina con uno staff che sorprende gli ospiti ogni anno.

Un fine settimana per rilassarsi con la musica come contorno e una proposta gastronomica davvero invitante.

La festa durerà due giorni, da sabato 9 a domenica 10 luglio, all’area Feste di Via Roma a Casorate Sempione. La cucina per tutte le due serate aprirà alle 19:30 e chiuderà intorno alle ore 23:00, mentre la domenica aprirà alle 12:00.

La cucina

Oltre i classici come la grigliata mista e il gran fritto di pesce e verdure, si possono gustare costine alla griglia e l’immancabile panino alla salamella.

Presente anche l’hamburger composto da sei strati di ingredienti diversi, un nuovo hamburger vegetariano e il tagliere misto formaggi e salumi e sempre presenti patatine fritte e verdure grigliate.

La proposta dei primi piatti comprende mezzemaniche all’Amatriciana, spaghetti alle vongole, gnocchi alla salsiccia e funghi, oltre al ragù tradizionale e pasta al pomodoro e basilico.

Gelati e torte casalinghe saranno la conclusione ideale della serata.

Domenica solo su prenotazione il Menù Mare composto da un primo come la Calamarata insieme al Gran fritto misto. Per prenotare: tel. 3516960061.

La colonna sonora delle serate alla festa della banda di Casorate

Il sabato sera saranno ospiti due gruppi di area rock. GRAFTAGE di chiara impronta metal seguiti da I NORMA, gruppo indie rock italiano.

La domenica sera sarà è il turno dell’ “L’allegra Brigata”, gruppo di collaudati e solidi musicisti con un repertorio che spazia in tutte le direzioni e accontenta tutti i gusti.

Spazio didattico bimbi

Domenica pomeriggio dalle 15:30 alle 16:30 ci sarà un momento rivolto ai bambini con giochi dedicati alla scoperta della musica e degli strumenti. Al termine sarà offerta una merenda.

Una festa per il futuro della banda

Il Corpo Musicale “La Casoratese” non ha sponsor e ci tiene molto a sottolineare che la festa ha come unico scopo il finanziamento delle sue attività.

Quest’anno sarà rivolto per il nuovo progetto Nuova Accademia e il potenziamento della Casorate Junior Band

Lo staff de “La Casoratese” ricorda che tutto quello che è servito alla festa è cucinato e preparato dai nostri cuochi e non da persone o società esterne.