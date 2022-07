Come funziona la nuova raccolta rifiuti? Chiedi e Coinger ti risponderà

I cambiamenti, è risaputo, spesso disorientano. E la “rivoluzione” di Coinger, che riguarda la nuova modalità di raccolta rifiuti, non fa eccezione. Sono tante le domande che i cittadini si pongono su cosa cambierà dal 1° settembre, data in cui entrerà in funzione la nuova raccolta porta a porta dei rifiuti.

Se ne parla da tempo, ma ora che è arrivato il momento di “passare all’azione” occorre avere ben presente quali sono le fasi che porteranno alla “Tariffa Puntuale di Bacino”.

Coinger ha organizzato incontri pubblici in ogni comune interessato dalla nuova raccolta, ma la società offre anche un altro aiuto ai cittadini: potete inviare le vostre domande e i vostri dubbi all’email coinger@coinger.it.

Una volta alla settimana Coinger risponderà alle domande più comuni e diffuse.

Ne uscirà una sorta di “prontuario” composto da domande e risposta, consultabile da tutti. Se avete richieste particolari, fatevi avanti.