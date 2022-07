Incendio in una ditta che lavora scarti di compostaggio a Tradate. È successo nel pomeriggio di domenica 10 luglio, intorno alle 16, in via Pavia.

Per cause in corso di accertamento è scoppiato un incendio, con un’alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate e un’autobotte in supporto. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.