È morto il carabiniere 34enne di Legnano coinvolto in un incidente in montagna in Val Verzasca

È deceduto il militare di 34 anni, operativo nella Compagnia dei Carabinieri di Legnano, rimasto coinvolto in un incidente in montagna sul territorio di Aquino in Val Verzasca. Il carabiniere nel pomeriggio di domenica 17 luglio, stava effettuando un’escursione in zona Valegg da Cansgell in compagnia di un’altra persona quando all’improvviso è caduto per circa 10 metri.

Il 34enne, Saverio Cirillo è stato poi trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale. Per lui purtroppo non c’è stato niente da fare. Profondo il cordoglio nella Compagnia di via Guerciotti che si stringe attorno ai famigliari in lutto.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, la vice sindaco Anna Pavan e il presidente del consiglio comunale Umberto Silvestri esprimono il cordoglio, loro, della giunta e del consiglio, per la morte di Saverio Cirillo alla Compagnia dei Carabinieri di Legnano e alla famiglia. «La morte di un uomo di soli 34 anni, quindi nel pieno delle sue forze, e che ha deciso di servire la comunità operando per garantire la pubblica sicurezza è motivo di profondo dolore -dichiara Radice. Perdere la vita in un momento di svago, come deve essere un’escursione, aggiunge amarezza a un evento drammatico. Il nostro pensiero e la nostra vicinanza vanno alla Compagnia dei Carabinieri di via Guerciotti, già colpita l’anno scorso dal lutto per la perdita di Angelo Carones, e alla famiglia di Saverio».