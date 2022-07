A Leggiuno le informazioni del comune arrivano su WhatsApp

Il Comune di Leggiuno ha attivato “Leggiuno WhatsApp”: nuovo servizio di comunicazione gratuito nato con lo scopo di informare i cittadini in merito a informazioni di carattere istituzionale, pubblica utilità e interesse generale come manifestazioni, eventi etc.

L’applicazione WhatsApp permette sicuramente di raggiungere in tempi brevi più utenti possibili grazie alla sua velocità e capillarità, rendendo in questo modo la comunicazione più rapida e semplice. Il servizio andrà ad affiancare gli altri canali già presenti (Pagine social: Facebook e Instagram, Sito web istituzionale e LeggiunoApp), inserendosi nel progetto di ampliamento dei servizi comunicativi per avvicinare il più possibile i cittadini alla vita amministrativa e del proprio Comune. Leggiuno WhatsApp sarà curato dall’Assessorato alla Comunicazione del Comune di Leggiuno che provvederà a selezionare modi e tempi dell’invio delle comunicazioni.

L’attivazione è semplice e veloce: occorre scaricare sul proprio smartphone l’applicazione Whatsapp e salvare il numero +39 339 5817140 nella propria rubrica sotto il nome di “Comune Leggiuno Info”.

Dopodiché basterà inviare un messaggio, tramite l’applicazione, con scritto “INFO LEGGIUNO” per essere inseriti in una lista broadcast. La lista broadcast permette la tutela della privacy in quanto nessun utente potrà visualizzare gli altri iscritti. La comunicazione è unidirezionale dal Comune al cittadino e il numero non potrà essere utilizzato per chiamate, messaggi o segnalazioni: per queste comunicazioni fanno fede gli altri mezzi messi a disposizione dall’Ente (email, telefono).

In questi giorni i cittadini potranno trovare, negli uffici pubblici e negli esercizi commerciali, alcune brochure informative contenenti regole e modalità del servizio. Sicuramente Leggiuno WhatsApp rappresenta un nuovo modo per rimanere, costantemente, aggiornati sulla vita del proprio paese.