Leggiuno Spa, il comune: “Chiediamo un incontro con l’azienda”

In riferimento alla crisi aziendale della Leggiuno S.P.A. l’Amministrazione Comunale di Leggiuno si è attivata per chiedere e ottenere una interlocuzione diretta con il liquidatore con il quale sono in corso, in questi giorni, continui colloqui e incontri.

Esprimiamo forte preoccupazione per l’impatto sociale che la liquidazione della società potrà avere e ribadiamo la ferma richiesta affinché venga salvaguardata l’occupazione di tutti i dipendenti. Pensiamo che il sito che ospita, da oltre 110 anni la “Manifattura di Leggiuno” debba rimanere a tutti gli effetti un sito attivo e non rassegnarsi a diventare l’ennesima area dismessa di cui è costellato ormai il territorio varesino.

Infine chiediamo con forza che il Comune di Leggiuno venga coinvolto in prima persona nei tavoli decisionali e di trattativa e non come semplice spettatore passivo della vicenda. Proprio per queste motivazioni l’Amministraizone Comunale, sentiti anche i gruppi di minoranza, è compatta e solidale con i lavoratori ed è pronta a fare la sua parte e a collaborare per ogni utile contributo.