L’estremo saluto cristiano di Legnano a Saverio Cirillo, carabiniere vittima di un incidente in montagna

Una affollata Basilica di Legnano ha accolto l’estremo saluto cristiano al brigadiere Saverio Cirillo, vittima di uno sfortunato incidente in montagna. Autorità militari guidate dal maggiore Alfonso Falcucci, i sindaci di Legnano, San Vittore Olona, Nerviano e San Giorgio su Legnano, semplici cittadini si sono stretti attorno ai famigliari nella celebrazione presieduta da mons. Angelo Cairati insieme a padre Cesare, cappellano dell’Arma dei carabinieri.

«Dimostriamo vicinanza alla famiglia di Saverio – ha esordito nell’omelia il nostro prevosto – ma anche al Comando dei carabinieri di Legnano così tragicamente colpito nell’ultimo anno, con tre militari, tutti giovani, scomparsi per incidenti e malattie».

Monsignore ha quindi ricordato la storia umana e militare del brigadiere, definito un ragazzo particolarmente vicino agli affetti famigliari. Saverio è nato a Garbagnate Milanese. Nel 2009 si è arruolato nell’Arma, laureandosi in Scienze politiche. Dopo le prime esperienze in caserme in Alto Adige, nel 2014 il trasferimento a Nerviano. Sei mesi fa l’arrivo a Legnano, dove ha sempre lavorato con dedizione al servizio dei cittadini, in particolar mondo nella salvaguardia delle fasce deboli, vittime di violenza.

«I numerosi attestati di cordoglio e di stima che si sono susseguiti in questi giorni – ha poi ricordato mons. Cairati – confermano il lavoro svolto in maniera straordinaria da Saverio, ragazzo educato, molto riservato, amante della natura, sensibile».

Per ricordare Saverio, è stata lanciata una raccolta fondi da destinare all’Associazione L.I.L.T. (Lega Italiana Lotta contro i Tumori ) di cui il carabiniere era un attivo sostenitore. Chi volesse partecipare potrà farlo mediante questo link: https://www.gofundme.com/f/in-memoria-di-saverio-cirillo