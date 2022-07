L’ex premier del Giappone Shinzo Abe ucciso durante un comizio. Arrestato l’attentatore

È stato ucciso con due colpi di arma da fuoco l’ex premier giapponese Shinzo Abe mentre stava parlando nella città di Nara. Aveva 67 anni. È stato raggiunto dai proiettili alle spalle, al petto e al collo, e le sue condizioni erano apparse molto gravi. L’attentato è avvenuto alle 11,30 ora locale, le 4,30 in Italia.

La polizia ha arrestato un uomo, ritenuto essere l’attentatore, che ha poi rilasciato una confessione ammettendo di aver agito per “risentimento nei suoi confronti. Da chiarire le ragioni del gesto criminale: si pensa al fanatismo religioso ma anche a motivi di carattere politico ed economico.

L’arrestato ha 41 anni, era un membro dell’autodifesa marittima” e nel 2005 era stato arrestato. In una foto messa in rete su Twitter si vede un uomo puntare la pistola e sparare, probabilmente da distanza ravvicinata.

Alla notizia il Presidente Draghi ha espresso il cordoglio del paese: “ Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicina adobe e al popolo giapponese in questo momento drammatico”

Around 11:30 am on the 8th, Ex-Japanese Prime Minister Shinzo Abe, who was giving a speech on the street, was shot with a shotgun in front of Kintetsu Yamato-Saidaiji Station in Nara City.

