Il libro della giungla trasforma la Corte Riva di Induno Olona in cinema all’aperto

Pro loco ed Esterno Notte proiettano il grande classico delle animazioni Disney restaurato in alta definizione domenica 31 luglio alle ore 21.30

Completamente restaurato in alta definizione, Il libro della giungla nella sua versione originale sarà proiettato domenica 31 luglio alle ore 21.30 in Corte Riva a Induno Olona, eccezionalmente trasformata in Cinema all’Aperto dal team di Esterno Notte.

Il grande classico della Disney torna sul grande schermo per una serata speciale, dedicata ai bambini, alle famiglie e agli appassionati dei film di animazione per una serata speciale promossa dalla Pro Loco di Induno Olona in collaborazione con Filmstudio90.

In caso di pioggia il film sarà proiettato nella Sala Civica Bergamaschi.

Per info costi e prenotazioni scrivere a proloco.induno@gmail.com oppure consultare la pagina Facebook della Pro Loco di Induno Olona.