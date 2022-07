“Luci d’estate”, la festa dei bambini alla biblioteca di Monvalle

Alla biblioteca di Monvalle arriva Luci d’estate. Venerdì 22 luglio il parco della biblioteca si anima con tante attività rivolte ai più piccoli per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della scoperta in compagnia.

La manifestazione comincia alle 18 e prosegue fino alle 21. Tra le attività previste ci sono letture per bambini, laboratori creativi e attività motoria di giocosport. In programma anche spettacoli di bolle di sapone, giocoleria col fuoco e truccabimbi. Durante la serata si può visitare lo stand con palloncini modellabili, il banchetto del prestito libri, le bancarelle del mini mercatino degli espositori e fare tappa al carretto dei gelati.

In occasione dell’evento si possono gustare le specialità gastronomiche della Pro loco di Monvalle. Per partecipare ai laboratori creativi è richiesta la prenotazione via mail all’indirizzo biblioteca@comune.monvalle.va.it, oppure con un messaggio Whatsapp al numero 3312332952. Per tutte le altre attività non è richiesta la prenotazione.