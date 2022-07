A Marnate si vota il Bilancio: maggioranza compatta, polemiche dall’opposizione

Numeri invariati per la scuola materna san Luigi di Marnate. Lo ha deciso il consiglio comunale su input della giunta non senza polemiche da parte dell’opposizione in una seduta centrata sul documento economico di Bilancio.

È il sindaco marnatese Betty Galli a delineare le scelte dell’amministrazione comunale: «Il consiglio comunale di venerdì scorso (22 luglio) è stato occasione per delineare il lavoro concreto attraverso il quale l’attenzione della maggioranza per il proprio paese e per le realtà presenti si declinerà nei prossimi mesi. Con l’approvazione delle varie delibere sono infatti emersi, tra gli altri, i seguenti argomenti: 18.000 euro a disposizione delle famiglie per concorso alle spese per frequenza dei figli ai centri estivi; 5.000 euro a disposizione della Parrocchia per supporto servizi educativi a favore dei ragazzi nei prossimi mesi sino a fine anno. Appendice alla convenzione in essere con la scuola materna S. Luigi che consente di erogare il contributo stanziato in bilancio per euro 144.000, anche con un numero inferiore di bambini, riducendo minimamente (di 1000 euro) il singolo contributo per sezione, ma prevede un contributo, pari alla riduzione suddetta per la sezione primavera. Questo punto è particolarmente importante per l’amministrazione che, a rigore di convenzione non avrebbe potuto erogare il contributo per il meccanismo previsto nel testo originario della convenzione in essere. Il percorso di integrazione già iniziato lo scorso anno, attraverso incontri con la scuola e la parrocchia, ha portato alla stesura del testo dell’appendice che per il sindaco è di grande sollievo e soddisfazione perchè consente di poter sostenere la scuola (che colma secondo il principio di sussidiarietà l’assenza di una scuola materna comunale)», commenta Galli.

Tra le altre voci spiccano la partecipazione ad un bando per realizzazione di un secondo parco inclusivo a Nizzolina del valore di 30.000 euro, 10.000 euro di incremento del contributo alla Proloco, 40.000 euro per manutenzione immobili comunali (tra cui case ERP), 45.000 euro per la manutenzione straordinaria delle vie comunali, 200.000 euro circa il completamento dell’anello stradale intorno alla nuova piattaforma ecologica, 39.000 euro circa per il progetto per la sistemazione del cimitero comunale con vialetti volti ad eliminare barriere architettoniche anche nella parte sud, lo stanziamento di fondi ulteriori per assistenza minori affidati al Comune e 35.000 euro per il rifacimento impianto audio-video della sala consiglio: quello attuale è obsoleto e non ci sono più pezzi di ricambio, oltre ai fondi per la sistemazione dell’ingresso della scuola media e del cortile della scuola elementare.

«Il Comune di Marnate ha messo a disposizione dell’Azienda Consortile Valle Olona tre mini appartamenti, in pessime condizioni e non occupati per la candidatura ad un bando PNRR per la realizzazione di alloggi per persone con disabilità nell’ottica della vita indipendente. La partecipazione è stata resa possibile dal lavoro, degno di nota, dell’Ufficio Tecnico che, nonostante la pressante attività che impegna i dipendenti su diversi fronti, ha realizzato il progetto di massima e ha dato la disponibilità per il progetto esecutivo e la direzione lavori in caso di finanziamento del progetto – spiega il sindaco -. Altro bando di cui il Comune di Marnate, grazie alla partecipazione tramite l’Azienda di Valle, beneficerà è quello che finanzierà un progetto per adolescenti e giovani per l’estate ed i primi mesi dell’anno 2023. Il progetto è stato già approvato e ritenuto finanziabile per 110.000 euro che verranno destinati a tutti i comuni della valle. Sindaco e maggioranza sono soddisfatti del proprio operato, che costituisce la prosecuzione di un lavoro concretizzatosi nei lavori già attuati negli anni appena trascorsi ed in quelli ora in corso.

In paese gli interventi in corso oggi consistono nella costruzione della nuova piattaforma ecologica, nella riqualificazione della via Indipendenza, nell’efficientamento energetico del palazzo comunale».

Le opposizioni non hanno espresso nessun voto in consiglio. Roberto Pozzoli della lista “per Marnate” spiega i motivi della contrarietà: «Per i centri estivi sono stati assegnati 18.000 euro ma solo per i residenti di Marnate che hanno deciso di mandare i propri figli a centri estivi a Marnate. Se una famiglia ha deciso, legittimamente, di iscrivere i figli ad altri camp non a Marnate non potrà avere nessun contributo. Lo troviamo discriminante, ma il sindaco ci ha detto che hanno fatto questa scelta – commenta -. Per la convenzione scuola materna spetta al consiglio comunale integrare o modificare la convenzione in essere. Come indicato nella delibera la scuola materna ha sostenuto maggiori spese per energia, personale e per affrontare la pandemia. Si è deciso di abbassare la quota di 17 bambini residenti per classe, ma i costi sono rimasti gli stessi. Le insegnanti, il riscaldamento e tutti i costi fissi. In più è la stessa amministrazione che dice che i costi sono aumentati. Si è deciso di togliere 1000 euro per sezione. L’anno scorso in piena pandemia sono stati tolti 3 mila euro per sezione quindi 24000 euro in meno per la scuola materna. Il Comune, come indicato dalla normativa nazionale e regionale, se esiste, deve finanziare la sezione primavera. Il Comune ha deciso di finanziare la sezione primavera non aumentando le risorse, ma togliendo alla scuola materna per metterla nella sezione primavera. Quindi il comune non ha finanziato nulla in aggiunta a quanto faceva prima. Il sindaco ha detto che il parroco era d’accordo su quanto indicato e che le parti hanno raggiunto l’accordo. Spetta al consiglio comunale nella sua completezza deliberare sulle convenzioni, infatti abbiamo approvato la convenzione per tesoreria e per il segretario comunale. Non è accettabile che il sindaco faccia firmare al parroco la convenzione e poi la porti in consiglio come cosa fatta, è una cosa contraria al testo unico degli enti locali. Riteniamo importante l’attività proposta dalla scuola materna perchè se non ci fossero privati che portano avanti la scuola per l’infanzia spetterebbe al Comune assicurarla con suo personale. Speriamo che la riduzione dei contributi non si riversi sulle famiglie che dovrebbero affrontare un aumento delle rette. Per quanto riguarda i 35 mila euro per il rifacimento dell’impianto audio consiglio comunale non riteniamo corretto il momento per investire tali importanti risorse che potevano essere investite sul futuro di Marnate come i bambini e la loro educazione».