Max Pieriboni e non solo per la serata di cabaret a Busto Arsizio

Venerdì di risate in piazza a Busto Arsizio con i comici di Colorado e Zelig la kermesse di oltre due ore di risate, capitanati da Max Pieriboni con il suo progetto obbiettivo risata ormai realtà consolidata in tutta Italia, insieme a Gigi Rock, Giorgio Verducci e Beppe Lodetti.

L’evento come sempre è gratuito ed è offerto dal Distretto Urbano del Commercio in collaborazione con Comitato Commercianti ed Associazione Commercianti di Busto Arsizio. I biglietti sono ritirabili nei negozi soci del comitato Commercianti del centro Cittadino. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rimandato a Settembre in data da definire.