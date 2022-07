A Musica in Villa di Gazzada Schianno protagonista lo stradivari

“Smile: uno stradivari al cinema” è il titolo del prossimo appuntamento di “Musica in Villa”, l’evento culturale organizzato dalla Pro Loco di Gazzada Schianno. Il concerto di domenica 10 luglio è dedicato a Romeo De Molli

Sul palco Guido Rimonda – violino solista e direttore dell’ Orchestra Camerata Ducale. Questo il programma :

Smile

da Tempi moderni (C. Chaplin)

I will wait for you

da Les Parapluies de Cherbourg (M. Legrand)

Por una cabeza

da Profumo di donna (C. Gardel)

Tema

da Schindler’s list (J. Williams)

Tema

da Il postino (L. Bacalov)

Serenata per Giuditta

da Nell’anno del Signore, (A. Trovajoli)

Tema

da Il colore viola (Q. Jones)

Tema

da Deborah’s theme (E. Morricone)

Tema d’amore

da Nuovo cinema paradiso (E. Morricone)

Romance

da Giochi proibiti

Manha de carnaval

da Orfeo Negro (L. Bonfá)

Adagio

da Il processo (T. Albinoni R. Giazzotto)

Cavatina

da Il cacciatore (S. Myers)

She

da Notting Hill (C. Aznavour)

Café 1930

da Histoire du Tango (A. Piazzolla)

Per scaricare il programma clicca qui Programma Musica In Villa 2022