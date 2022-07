Negozi aperti alla sera, musica e divertimento: i giovedì di luglio a Gavirate saranno “rosa shopping”

Gavirate torna a tingersi di rosa. Dopo lo stop a casa dell’emergenza sanitaria, i prossimi giovedì 7, 14 e 21 luglio il centro storico ospita “Rosa Shopping”, la notte di negozi aperti, cibo, musica e divertimento che animerà le vie XXV Aprile e Garibaldi oltre alle piazze del Comune e XX Settembre. ( nella foto l’inaugurazione dell’ultima edizione)

Il ritorno della festa nel salotto cittadino mantiene la sua struttura: un mix di presenze fisse e un programma particolare per ciascuna delle tre serate.

Gli elementi costanti saranno lo spazio per i bambini, la possibilità di cenare o fare assaggi, la buona musica, dimostrazioni sportive dall’atletica alla danza al karatè, e i negozi aperti.

Nel programma del 7 luglio è atteso il mago Linus, il mercatino hobbistico, uno spettacolo di danza con “Harry Potter” e il gruppo musicale “I Fio’ della serva”. Giovedì 14 sarà ospite Luca Re, idolo delle giovanissime, oltre allo spettacolo della “Rock’n’roll School” e alla vocalist Samanta. Chiuderà la rassegna, il 21 luglio, il pianoforte gigante che farà da sfondo alla presenza della IRB Band, dei The Boss che faranno un tributo ai Rlling Stone e dele chitarre di Marcello e Gianluca.

«Riprendiamo da dove avevamo lasciato con lo stesso entusiasmo e la voglia di stare insieme – spiega il vicesindaco Massimo Parola – nonostante i tempi davvero ridotti, c’è stata una bella collaborazione tra il Comune, il Distretto 2 Laghi, i Commercianti del Centro storico e Ascom che hanno lavorato intensamente per preparare la manifestazione».

Il cuore della Gavirate in Rosa sono proprio i negozi aperti con i commercianti che si sono impegnati per riportare tanta gente nelle strade e piazze del centro cittadino.

Nelle vie coinvolte sarà vietata la circolazione per tutta la durata dell’evento ( dalle 19 a mezzanotte). L’inaugurazione dell’edizione 2022 di Rosa Shopping sarà giovedì 7 luglio alle 20.30. Un taglio del nastro per dare il via alla festa.