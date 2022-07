Next Fertility si presenta a ESHRE 2022

In occasione di ESHRE 2022, il più importante evento scientifico al mondo sulla medicina della riproduzione, Next Fertility, la rete europea d’eccellenza nel campo della riproduzione assistita, si presenta a clienti, fornitori, partner, medici e collaboratori.

Il congresso annuale della European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) è stato l’occasione per presentare a Milano il nuovo brand europeo della fertilità del gruppo internazionale Next Clinics, già presente in Europa con oltre 20 cliniche, 8 laboratori e quasi mille lavoratori in 7 Paesi.

L’obiettivo? Creare una rete di cliniche innovative con laboratori specializzati in riproduzione assistita e genetica, che puntino sulla qualità della cura del paziente. Ecco perché le acquisizioni del Gruppo in Italia e nella Svizzera italiana hanno riguardato specificamente cliniche con più di vent’anni di esperienza nel settore della fertilità.

Andrew Came, CEO del Gruppo, dichiara che l’appuntamento milanese è “l’occasione per festeggiare la nascita di Next Fertility, il punto di arrivo di un viaggio iniziato due anni fa, che pone al centro la soddisfazione del paziente, le tecnologie più innovative e che abbraccia l’eccellenza”.

Next Fertility può vantare centri d’eccellenza a Bologna (Next Fertility GynePro), a Merano (Next Fertility Eubios) e a Lugano (Next Fertility ProCrea) che si distinguono per attenzione all’unicità di ogni coppia, tecnologia all’avanguardia, un’equipe di professionisti e un supporto concreto per tutto l’arco del trattamento.

Adriano Carbone, Direttore Generale Sud Europa di Next Clinics, spiega che “l’integrazione di queste prestigiose cliniche italiane e svizzere all’interno del Gruppo Next Fertility determina un chiaro vantaggio per le pazienti. Le cliniche, infatti, possono accedere alle tecnologie più avanzate e alle risorse di un gruppo internazionale che investe costantemente nel miglioramento dei servizi e soprattutto dei risultati. Al contempo, Next Fertility si arricchisce dell’esperienza e della professionalità di esperti di PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) che hanno vent’anni di leadership alle spalle.”

Parole d’ordine: scienza e professionalità per aiutare le coppie che non riescono ad avere figli a creare una famiglia. L’équipe della rete di Next Fertility è composta infatti da Specialisti del settore sanitario come ginecologi, embriologi, genetisti, urologi, psicologi, infermieri e assistenti di clinica, con anni di competenza nella riproduzione assistita. La qualità del lavoro, l’innovazione, l’esperienza e l’attenzione verso il paziente sono ciò che contraddistingue Next Fertility. Le cliniche, per fare un esempio, dispongono di incubatori Time-Lapse, una tecnologia che permette di vedere lo sviluppo degli embrioni in tempo reale senza necessità di esporli a manipolazioni aggiuntive, migliorando il tasso di successo. In aggiunta sono in fase di adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale che aiuteranno a identificare gli embrioni con maggiore probabilità di impiantarsi.

Al primo posto sempre la sicurezza del processo e delle persone coinvolte. Next Fertility sta implementando il sistema Ri Witness di tracciabilità automatica dei campioni, che esclude qualunque possibilità di errore umano nella manipolazione dei campioni stessi. Non da ultimo, In Italia, è parte attiva del Gruppo Next Clinics la rete di laboratori Next Lab, specializzati in genetica preconcezionale e prenatale con solida esperienza nella prevenzione delle malattie ereditarie. Next Lab, in collaborazione con le cliniche Next Fertility, sta sviluppando anche test specifici per il percorso PMA delle pazienti.

“Il congresso è stato il momento per presentare il nostro nuovo modello di clinica di procreazione assistita” – continua Adriano Carbone – “che non crede nei miracoli e nelle formule magiche, ma che si fonda sulla trasparenza dei dati e sul rapporto umano con le pazienti, sull’aggiornamento costante dei nostri professionisti e delle nostre tecnologie, fino ad arrivare a risultati misurabili e oggettivi. In Italia siamo fortunati perché partiamo da fondamenta molto solide con i 3 centri che stiamo integrando e possiamo soltanto guardare al futuro insieme alla forza del nuovo brand.”