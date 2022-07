NFT: come creare un token non fungibile?

Con la crescente popolarità degli NFT, molti artisti si chiedono come iniziare a guadagnare con un NFT. L’intero processo di realizzazione di queste risorse uniche è in realtà semplice e accessibile. Pertanto, non c’è bisogno di avere un know how tecnico. L’ecosistema NFT consente di proteggere la scarsità e di stabilire la proprietà delle risorse digitali e tangibili.

Questa tecnologia, come confermano gli esperti di Cryptosmart, noto exchange made in Italy, offre ai creatori digitali solide opzioni per monetizzare il proprio operato. È sicuro e facile compravendere contenuti digitali online collegandoli alla blockchain come token non fungibili (NFT). Gli artisti possono creare NFT e ottenere supporto illimitato da una rete mondiale di collezionisti. Negli ultimi anni, il numero di utenti è aumentato esponenzialmente sui mercati NFT come OpenSea. Secondo Statista, si registrano oltre $ 10 miliardi di vendite NFT sul mercato OpenSea dall’anno della sua creazione.

Cosa possono rappresentare gli NFT?

Un NFT è un artefatto digitale, è una versione digitale di un oggetto tangibile del mondo reale o un asset digitale memorizzato sulla blockchain.

Gli esempi più comuni di NFT sul mercato sono:

Arte digitale e immagini

Musica

Video

Oggetti di gioco

Carte collezionabili

Momenti sportivi

Nomi di dominio

Meme

Articoli di moda virtuali.

Come creare un NFT?

Innanzitutto, è necessario scegliere una piattaforma NFT per creare e vendere NFT. Successivamente, c’è necessità di un wallet di criptovaluta. Fortunatamente, puoi creare e vendere NFT attraverso molte piattaforme online. OpenSea è una piattaforma popolare per le aste NFT.

Passaggio 1. Crea un’immagine o una serie di immagini

La prima cosa da fare prima di imparare a creare un NFT è identificare la risorsa digitale unica che desideri tokenizzare. Puoi usarlo come meme, GIF, o qualsiasi delle risorse digitali concesse.

Un NFT è un elemento digitale esclusivo che può avere un solo proprietario in un dato momento. È necessario assicurarsi di avere i diritti di proprietà intellettuale.

Step 2. Scegli un mercato

Per trovare la piattaforma giusta per il tuo NFT, è necessario fare ricerche approfondite su ciascun mercato. Una volta scelta l’opera d’arte digitale per il tuo NFT, è il momento di scegliere un mercato che ti permetta di creare il token sulla blockchain e poi venderla.

Passaggio 3. Imposta il tuo portafoglio

Su Opensea fai clic sull’icona dell’utente (in alto a destra) e fai clic sul profilo. In questa pagina, sarai in grado di collegare il tuo portafoglio Ethereum al mercato NFT.

OpenSea consente agli utenti di collegare la maggior parte dei famosi portafogli cripto, tra cui Metamask, Wallet Coinbase, Fortmatic, WalletConnect e altri.

Dopo aver collegato il tuo portafoglio ETH a OpenSea, puoi creare il tuo primo NFT. Per creare una collezione, fai clic sul pulsante Crea nel menu in alto.

Tutti i mercati NFT richiedono un pagamento anticipato per pubblicare il tuo NFT. Potrebbero differire da piattaforma a piattaforma, ecco perché ogni artista NFT dovrebbe fare qualche ricerca su ciascuna piattaforma per trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

La maggior parte dei mercati NFT, come OpenSea, addebita commissioni in Ether (ETH), la criptovaluta nativa di Ethereum.