Obiettivo comune Gallarate: «Cartelli per evitare incidenti e riaprire l’area verde di via Tosacanini»

Pubblichiamo la lettera che Massimo Gnocchi, consigliere comunale di opposizione della lista Obiettivo comune Gallarate, ha inviato all’amministrazione comunale per chiedere il posizionamento di cartelli che segnalino l’attraversamento di animali selvatici alla rotonda dei fontanili; e la riapertura dell’area verde di via Tosacanini.

Egregio assessore,

la presente per sollecitare la risposta alla mia precedente interrogazione inviatale nel 19maggio 2022 sul tema del verde e rimasta tuttora senza risposta nonostante i termini regolamentari siano ormai abbondantemente scaduti.

Oltre a questo sono a chiedere se non ritenga utile posizionare nella zona della rotonda dei fontanili dei cartelli stradali (ovviamente nei limiti del confine della città o in accordo col comune di Besnate anche appena oltre) di avviso attraversamento animali selvatici. Personalmente ho già assistito in zona ad un incidente a seguito del quale, oltre al danno dell’auto del| privato, un malcapitato capriolo maschio è purtroppo deceduto per le ferite occorsole. Sarebbe auspicabile quindi la posa di siffatti cartelli proprio per cercare di contenere la velocità ed avvisare gli automobilisti in transito del possibile pericolo, e, soprattutto, per tutelare la fauna ungulata. Fauna che insime ad altre specie nella zona dell’oasi naturale da preservare dei fontanili è ben presente come le foto di stamattina che le allego stanno a dimostrare. Certo che si attiverà in tal senso, magari anche segnalando pari necessità agli enti competenti per il tratto che porta all’ingresso autostradale che resta fuori dalla sua stretta competenza ma parimenti da attenzionare, resto in attesa di sue determinazioni.

Sono infine a chiederle di sapere la ragione per cui da tempo l’area Verde di via Tosacanini vicino al Gadda Rosselli permane chiusa alla fruizione dei cittadini secondo le indicazioni riportate sui cartelli degli ingressi che, appunto, restano chiù col lucchetto. Ciò perché in questa calda estate il ristoro del fresco del verde, a chi magari non ne dispone di privato, laddove presente andrebbe possibilmente agevolato pur nel rispetto delle basilari regole della buona educazione.

In attesa di suo riscontro saluto cordialmente.

Massimo Gnocchi

gruppo OCG