Prende forma la nuova "forchetta" di Angera

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova “forchetta” di Angera. L’opera, ideata dall’artista Inge Bouwmeester e costruita in metallo, sostituirà quella situata nel prato in zona imbarcadero.

All’alba di martedì 12 luglio si è passati, infatti alla fase di piegatura, a cura degli operai dell’azienda del sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo, che si sono messi a disposizione gratuitamente per forgiare l’installazione. Presente ai lavori anche l’autrice dell’opera e il sindaco di Angera Alessandro Paladini Molgora.