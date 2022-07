Quando e come richiedere prestiti veloci online

Ci sono momenti nella vita in cui si ha bisogno di ottenere liquidità in maniera veloce per far fronte a spese urgenti non preventivate, come il cambio dell’auto oppure una riparazione in casa. Per evenienze di questo tipo un’opzione da considerare attentamente è rappresentata dal prestito online, che permette di ricevere denaro in maniera rapida e senza dover presentare giustificativi di spesa. Per avere un quadro chiaro della questione e riuscire a confrontare le proposte presenti sul mercato, è utile navigare su Matchbanker, un valido canale di informazione sul tema.

Presentare richiesta di prestito online: le tempistiche

Tra i vari vantaggi del prestito online rispetto a quello tradizionale rientra senza dubbio la praticità con cui si esegue la richiesta, da presentare direttamente sul sito del prestatore attraverso pochi passaggi. Inoltre, i tempi di risposta sono molto rapidi, di solito compresi nelle 24h, e in caso di responso positivo si può già ricevere l’accredito della cifra concordata in 48h. In alcuni casi si possono anche ottenere approvazione e prestito nel corso di una sola giornata.

Le condizioni del prestito online

Questa tipologia di prestito permette di ottenere importi inferiori rispetto ai prestiti tradizionali; si rende quindi adatta a coprire acquisti come automobili, elettrodomestici oppure oggetti d’arredamento, mentre non è indicata per investimenti maggiori, per esempio di tipo immobiliare. Le modalità e le condizioni cambiano fra le varie opzioni di prestito e vanno analizzate in maniera approfondita, in modo da individuare la soluzione più adeguata alla propria situazione. Va infatti tenuto in conto che il costo reale del prestito online, comprensivo di interessi e commissioni, è generalmente più alto rispetto al prestito tradizionale, perché, dall’altro lato, viene consentita una maggiore flessibilità e velocità.

Prima di effettuare una richiesta è fondamentale valutare le differenze fra le proposte a disposizione, considerando anche la durata del prestito, quindi il lasso di tempo entro cui va effettuato il rimborso, il numero e l’importo delle rate e la data stimata di pagamento da parte del prestatore.

Chi può ottenere un prestito online

Il prestito online prevede requisiti minimi per essere erogato, cioè avere una fonte di reddito, essere maggiorenne, titolare di conto corrente e non avere più di 70 anni.

Esistono anche opzioni dedicate a soggetti in condizioni particolari, come chi non dispone di busta paga, è ritenuto “cattivo pagatore” o ha superato i 70 anni. Anche queste categorie di persone possono trovare la proposta giusta e presentare domanda per un prestito veloce, che non necessita di particolari garanzie. A maggior ragione, vanno però valutate in anticipo e con attenzione le condizioni, poiché spesso a minori garanzie richieste si associano tassi di interesse superiori.

Attraverso un prestito online è anche possibile sottoscrivere un consolidamento dei debiti, utile in caso si faccia fatica a estinguere i pagamenti per più prestiti in atto. In questo modo, si uniscono i vari debiti sotto un’unica rata più bassa e gestibile.

Soluzioni utili e pratiche, che si possono valutare con estrema comodità su Matchbanker per prendere la decisione migliore con tutta la consapevolezza necessaria.