Roijakkers riparte dalle origini: allenerà i belgi del Bree

Johan Roijakkers riparte da quella che è stata la sua “casa madre” a livello cestistico, la formazione belga del Bree Basket. Il tecnico olandese, artefice della clamorosa rimonta salvezza della Openjobmetis e protagonista di un altrettanto clamoroso licenziamento in tronco, ha firmato un contratto con il club nel quale ha giocato (da play) sino al 2003 e in cui ha iniziato la carriera in panchina.

Il Bree, che nel 2005 vinse uno storico titolo belga (con in panchina Chris Finch, mentore di Roijakkers), da qualche anno non è più nel massimo campionato. Nella prossima stagione giocherà nella seconda serie nazionale, e l’ingaggio dell’ex tecnico biancorosso può essere una strada per provare a risalire.

Roijakkers e la Pallacanestro Varese si erano ufficialmente separati lo scorso 4 luglio con formula consensuale, comparendo quindi davanti alla corte competente solo per annunciare di aver trovato un accordo tra le parti. Con il suo addio e con quello di Adriano Vertemati, la Openjobmetis si è così liberata dei due contratti in essere per allenatori, “eredità” della passata stagione. Come noto, sulla panchina varesina troverà spazio un altro straniero, l’americano Matt Brase.