Rubinetti e bagni chiusi nei cimiteri di Jerago e Orago. “Riapriteli”

Il Comune di Jerago con Orago chiude i rubinetti nei due cimiteri e l’opposizione di “Gente di Jerago con Orago” protesta e chiede di rivedere la decisione.

«La chiusura dei rubinetti e dei bagni non può essere considerato come “uso improprio”» dice Salvatore Marino, che sottolinea anche come nei cimiteri sia stato chiuso anche il bagno disabili e come, di fatto, siano stati chiusi gli unici servizi igienici pubblici esistenti sul territorio comunale.

Provvedimento inevitabile? «Il comune di Jerago con Orago è l’unico ad aver preso questo assurdo e incomprensibile provvedimento. Ho fatto personalmente un giro per verificare: nessuno dei comuni confinanti – Besnate, Cavaria con Premezzo, Oggiona Santo Stefano, Solbiate Arno, Albizzate, Sumirago, Carnago, Gornate, Gazzada Schianno, ma anche a Caiello di Gallarate – ha fatto una cosa del genere».

Nella sua interrogazione al Comune Salvatore Marino dice che il provvedimento sembra quasi «una punizione per gli utenti». Per questo il consigliere Marino chiede al sindaco di riaprire i rubinetti.