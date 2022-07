Salvini e Giorgetti si sono parlati a lungo dopo le tensioni interne alla Lega

Questa mattina il segretario leghista Matteo Salvini e il ministro Giancarlo Giorgetti hanno parlato a lungo. Ad informare del colloquio è una nota della comunicazione di Giorgetti stesso dopo giorni in cui si parla di una forte tensione che attraversa il partito. Una discussione interna che sta interrogando la Lega, a partire dal sostegno al Governo Draghi di cui il ministro di Cazzago Brabbia resta convinto difensore a differenza dei falchi del partito che invece tirano Salvini verso un’altra direzione.

Di questa tensione, che per la verità emerge a più riprese da quando la Lega ha scelto di sostenere Draghi, se ne è tornati a parlare dopo il vertice di partito che si è tenuto lunedì in via Bellerio a Milano dove, tra le altre cose, è stata fatta l’analisi della delusione elettorale certificata dagli ultimi ballottaggi alle elezioni amministrative.

Nei retroscena usciti da quell’incontro si descrive una forte spaccatura che avrebbe visto il ministro dello sviluppo economico scontrarsi con chi nel partito vorrebbe mettere in discussione la linea “responsabile” a sostegno del Governo, aggiungendo all’attuale instabilità economica italiana una pesante instabilità politica.

Dall’incontro tra Salvini e Giorgetti di questa mattina emerge per ora soltanto lo stringato resoconto diffuso con una breve nota: “I due hanno rinnovato e confermato, in questa delicata fase politica, che la Lega è compatta e prosegue nella linea decisa nel corso della riunione di lunedì scorso in via Bellerio nell’esclusivo interesse degli italiani e coerentemente con le battaglie del partito“.