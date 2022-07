Scontro nella notte sull’A8 all’uscita di Legnano, tre i feriti

Incidente nella notte sull’A8 proprio all’altezza del cavalcavia all’uscita di Legnano. L’impatto è accaduto alla 1 e 20 di martedì 2 luglio. Tre le persone soccorse dal personale sanitario del 118, due 22enni e un 37enne.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno visto in prima linea i Vigili del Fuoco di Legnano arrivati sul posto con l’autopompa. Con loro anche la Croce Bianca, l’automedica e la Polstrada che ha effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità. L’autostrada non è stata chiusa, ma è stata momentaneamente interrotta la viabilità all’uscita di Legnano.

I feriti sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso di Castellanza, nessuno di loro è risultati grave.