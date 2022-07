Scontro tra un’auto e una moto a Cassano Magnago. Interviene l’elisoccorso

Scontro tra un’auto e una moto questa mattina, mercoledì 20 luglio, a Cassano Magnago in via Buffoni.

Per cause in corso d’accertamento, intorno alle 9 del mattino, i due mezzi si sono scontrati mentre stavano percorrendo la via. Ad avere la peggio il centauro che è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato all’ospedale con l’elisoccorso, in codice giallo. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Busto Arsizio.