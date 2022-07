Sorpresa al cambio: il Franco Svizzero vale più dell’Euro

I frontalieri non erano più abituati, dai tempi della Lira, a cambiare ricevendo un importo maggiore in valuta italiana, a fronte di una certa somma in Franchi svizzeri. Ma in questi giorni, qualcuno lo ha già sperimentato, il ‘miracolo’ è avvenuto. Il Franco Svizzero allo sportello del cambio, non solo in Borsa, vale più dell’euro: questa mattina ad un comune ufficio cambio di Caslano, poco distante da Lavena Ponte Tresa, il cambio era 1.005 Euro per ogni Franco svizzero.

È una cosa molto rilevante (e forse qualcuno dirà anche che è preoccupante) perché se è vero che una valuta debole favorisce le nostre esportazioni, è opinione comune di molti esperti che nel lungo periodo una valuta forte è sempre indice di un’economia più in salute. Gli USA insegnano.

Le fibrillazioni di una guerra alle porte di casa di sicuro non hanno aiutato la valutazione dell’Euro, con la Russia che snobba i pagamenti dei combustibili naturali in questa valuta. Questo nelle ultime settimane ha provocato dapprima un riallineamento Euro/Dollaro sui mercati. Poi il Franco Svizzero, che storicamente è un bene rifugio, come l’Oro, e che nei momenti di crisi emerge, ha fatto il salto. Ora l’effetto si vede anche allo sportello del cambio.