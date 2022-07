“Tariffa unica per l’acqua, per Angera un risparmio per le famiglie”

Con la tariffa unica di Alfa, gestore del ciclo dell’acqua, ci sarà un risparmio per le famiglie di Angera. A fare i conti è il sindaco Alessandro Paladini Molgora che ha fatto un post su Facebook, dopo l’annuncio di Alfa comunicato venerdì.

«Alfa, gestore del ciclo dell’acqua, comunica che in provincia verrà applicata la tariffa unica, uguale per tutti i comuni e quindi per tutti i cittadini – spiega molgora -. Ferma lì! Prima di partire con la salve di insulti, tipica dei Facebookiani, leggete il resto. Poi fate pure – liberate gli istinti gutturali e digitali. Ovviamente l’inciso è riferito solo alla nota platea degli insoddisfattisti. Per Angera si tradurrà in una riduzione delle tariffe. È stato calcolato che per una famiglia media di 3 persone, che consuma poco meno di 200 mc/anno di acqua ci sarà un risparmio medio del 12,60%, cioè di circa 42€/anno».

«Questo dimostra che la gestione su scala maggiore, rispetto a quella comunale ha, almeno nel nostro caso, dei vantaggi economici ma anche tecnici – spiega il sindaco di Angera -. Perché? Io che ho vissuto le difficili fasi dell’ultimo periodo di gestione in proprio so il perché? Erano periodi in cui tutto si stava deteriorando, a causa del tempo trascorso. Il nostro Comune, come molti altri, negli anni 80/90/2000, subì forti indebitamenti per accendere mutui per collettare gli scarichi fognari, per costruire e poi adeguare i depuratori. Poi le spese si fecero via via più ingenti, a volte insostenibili, per riparare linee e pompe, complesse macchine fognarie, per pulire pozzi e vasche, intervenire in urgenze idriche e fognarie, per adeguare i sistemi alle nuove norme, alle sanzioni di Arpa. Giuro che, dopo il lido la Noce o forse anche prima, è stato il capitolo più sofferto della mia amministrazione».

«Capisco che in questa fase di transizione ci possano essere dei disagi – conclude il primo cittadino -, che dei costi per interventi personali di allacciamento siano parametrati ai valori odierni e non a tariffe di 40 anni fa, ma se sapeste quanto è stato fatto e speso sul nostro depuratore, sulle pompe, sulle linee in questi primi anni di gestione di Alfa, capireste l’importanza di avere un gestore che possa disporre di personale, mezzi e risorse per tenere in efficienza il sistema».