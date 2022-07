Torna la Notte Bianca di Castellanza col Gruppo Giovani Castellanzesi

Sabato 16 luglio nelle piazze e nelle vie adiacenti il Palazzo Comunale di Castellanza si svolgerà la nuova e attesa edizione della Notte Bianca.

«L’Associazione Gruppo Giovani Castellanzesi in collaborazione con l’Amministrazione comunale, alcuni commercianti e associazioni di Castellanza, ripropone il suo evento di punta: la Notte Bianca, giunta alla sua 5^ edizione – racconta il Direttivo -. Gli ultimi due anni hanno segnato profondamente anche il mondo associativo, ma abbiamo voluto crederci e ci siamo buttati in quest’avventura come fosse la prima volta. Le alternative erano solamente due: chiudere tutto o ripartire, ma voglia di chiudere non ne abbiamo! Per questo ci siamo lanciati in questa avventura, nella speranza di riuscire finalmente a ripartire e ritornare a regalare ai nostri concittadini questo bellissimo evento che negli scorsi anni ha dimostrato di essere molto gradito da tutti».

La Notte Bianca prenderà il via dalle ore 18 (chiusura strade dalle 15) e proporrà intrattenimenti vari per tutte le età, in particolare:

-Esibizione ballo country in collaborazione con 4Step in Place, alle ore 19.00 presso area palco fronte Palazzo Brambilla,

–Esibizione sportive da parte di alcune squadre dell’associazione Sport+, alle ore 20.30 presso area palco fronte Palazzo Brambilla

–Concerto FPEnsemble, formazione “d’attacco” della Rassegna Jazz Altro, alle 20:45 in piazza Paolo VI

–Sfilata di Moda a cura di “Riccioli D’oro” e “AF76”, alle ore 22.15 in via Vittorio Veneto

–Musica live e ballo a cura dell’associazione La Nostra Voce con “Luciano Paola e Daniele Violi” a partire dalle 22:30 in piazza Paolo VI

-Dalle 22:30 presso area palco fronte Palazzo Brambilla esibizione live con Radio Viva FM e dalle 23.30 Color Party

Durante tutta la durata dell’evento saranno presenti diversi stand gastronomici con varie proposte culinarie, espositori ambulanti ed hobbisti e non mancherà anche un’area dedicata ai più piccoli con diverse attrazioni.

«Apprezziamo l’entusiasmo e il coraggio dell’Associazione Gruppo Giovani Castellanzesi – questo il commento della Giunta comunale – Hanno desiderato tornare a realizzare un evento che intende avere un’ampia ricaduta nella vita cittadina e per questo abbiamo deciso di sostenerli. Li ringraziamo per il lavoro che hanno svolto in questi mesi e invitiamo tutti i concittadini a prendere parte a quella che sarà una grande festa».