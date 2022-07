Trauma cranico per un anziano, elisoccorso in azione a Cuasso al Monte

Mezzi di soccorso in azione nel pomeriggio di oggi per un anziano che è caduto a Cuasso al Monte, ferendosi in modo serio.

L’incidente è successo poco prima delle 18 via alle Ville. L’anziano a causa di un mancamento o forse inciampando, è caduto picchiando la testa riportando un trauma cranico. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi, intervenuti in codice rosso con un’autoambulanza della Croce Rossa Valceresio.

Vista la gravità delle ferite riportate e la viabilità complicata della zona, i soccorritori hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso che è decollato da Como e ha trasportato il ferito all’Ospedale di Varese, dove è stato ricoverato in codice rosso.