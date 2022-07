Triangolare d’agosto per il Varese a Voghera

Sotto il caldo sole di questi giorni sta proseguendo la preparazione del Città di Varese. Sul campo principale del Centro Sportivo delle Bustecche i biancorossi sudano sotto le indicazioni di mister Gianluca Porro e soprattutto il preparatore atletico Paolo Bezzi, che sta curando la parte atletica.

Non solo corsa, ma anche tanto pallone in questi giorni di allenamenti – al mattino, evitando le ore più calde – con i nuovi giocatori che vengono inseriti in gruppo dai veterani. In mattinata si è unito alla squadra anche Roberto Cappai, che è atteso a una stagione di riscatto dopo la prima condizionata dai tanti infortuni.

Intanto prende forma il calendario delle amichevoli precampionato. A dare la prima notizia è stata la Vogherese – squadra di Eccellenza – che ospiterà allo stadio “Parisi” di Voghera il triangolare con Varese e Sangliuano City, la squadra che – guidata dai gol di Carlo Ferrario, da pochi giorni biancorosso – ha vinto il Girone B di Serie D salendo tra i professionisti.

L’appuntamento sarà per venerdì 12 agosto a partire dalle ore 19. Lo stadio “Parisi” di Voghera non porta buoni ricordi ai tifosi biancorossi: nel maggio 2018 la sconfitta ai playoff contro l’allora OltrepoVoghera segnò la retrocessione del Varese in Eccellenza.

Per acquistare i biglietti per il “1° Trofeo Città di Voghera”: https://www.diyticket.it/…/8570/1trofeo-citta-di-voghera