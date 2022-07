Via ai Mondiali di canottaggio, VareseNews in diretta dalla Schiranna

Da questa mattina – venerdì 22 luglio – il centro remiero della Canottieri Varese alla Schiranna ha aperto i battenti per gli allenamenti delle nazionali e degli atleti già presenti in città e in provincia.

Una avanguardia dei circa 1.500 canottieri che da lunedì 25 si daranno battaglia a colpi di remo sul lago nei due campionati mondiali, quello per under 19 e under 23 che termineranno poi domenica 31 luglio. Domenica 24, alle ore 18, è invece prevista la cerimonia di apertura della manifestazione che porta a Varese ben 61 nazioni da tutti i continenti.

Nella nostra diretta di apertura intervengono il direttore generale Pierpaolo Frattini, la responsabile del boat park al Parco Zanzi, Nicoletta Gnocchi e il responsabile della comunicazione Michele Marocco. Conduce il responsabile del canale sport di VareseNews, Damiano Franzetti.