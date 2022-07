Il vincitore di Un Mare di Libri e un illustrato per tutte le età

Si è chiuso il mese scorso a Rimini Un mare di libri, il festival dei ragazzi che leggono, decretando vincitore un libro imperdibile, coraggiosamente pubblicato da Il Castoro. Per i bambini invece, ma anche per i loro genitori, ho scelto un albo illustrato originale e sorprendente de L’Ippocampo.

La grande storia della scrittura – Dal cuneiforme alle emoji

Un albo illustrato per gli amanti della scrittura? Sì, è l’idea di Vitali Kostantinov che per Ippocampo ci regala una interessante guida “dal cuneiforme alle emoji”.

La scrittura cambia attraverso il tempo ed è bello potersi rendere conto dei cambiamenti radicali che sono avvenuti ai nostri segni grafici.

Un albo per ragazzi dagli otto anni che può essere apprezzato anche dagli adulti di tutte le età.

di Vitali Kostantinov

L’Ippocampo editore – 19,90 €

La compagnia degli addii

La casa editrice Castoro non smette di osare e pubblica in Italia il romanzo di Axl Cenders “La compagnia degli addii”.

Vincitore del premio Un Mare di Libri 2022, il festival deli ragazzi che leggono.

Alex, Victor, Colette, Jacopo e Alice sono potenziali suicidi rinchiusi in una clinica per pazienti con problemi mentali e dipendenze.

Decidono di evadere per poi recarsi al maniero di Jacopo e suicidarsi tutti insieme.

La vita e l’amore però sono sempre più forti e porteranno tutti in un’altra direzione.

Un libro magnifico da leggere subito. Dai 15 anni.