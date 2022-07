Voragine sulla stradea, chiusa via Valle a Marnate

Alle ore 17.30 di domenica 3 luglio si è aperta una voragine in via Valle a Marnate.: un grosso buco di almeno 2,5 metri di profondità.

È stata chiusa in entrambi sensi di marcia anche la via per Marnate fino a riparazione.

Per attraversare la valle si può percorrere via Isonzo o andare a Marnate passando da Castellanza.

La voragine ha un diametro in superficie di 80 cm ma sotto asfalto è largo almeno 180 centrimetri.