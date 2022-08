24 rapine in cinque mesi a Milano, arrestati due rapinatori

Sono state 24 le rapine compiute in cinque mesi da due rapinatori seriali individuati e arrestati dalla Polizia di Stato di Milano.

I due uomini, uno di 38 anni e l’altro di 33, sono stati identificati a conclusione di un’indagine coordinata dalla procura di Milano che, infine, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare eseguita, questa mattina, dalla Squadra mobile della città.

Bersaglio maggiormente preferito dai due erano i supermercati sia in città che nella periferia milanese, ma in almeno una occasione hanno perpetrato una rapina ad un “Compro oro”. Le video riprese delle telecamere di sorveglianza dei supermercati e la rapina al Compro oro, trattata dagli agenti del commissariato Porta Genova, ha permesso di ricostruire il metodo utilizzato dai rapinatori e associare lo stesso modus operandi.

Arrivati a bordo di una autovettura in prossimità degli obiettivi prescelti, uno dei rapinatori faceva ingresso nell’attività commerciale indossando un cappellino, una mascherina chirurgica e uno scaldacollo e fingendosi cliente al momento di pagare la merce in cassa, estraeva dalla cinta una pistola semiautomatica “Glock” facendosi consegnare l’incasso giornaliero per poi darsi alla fuga.

Ad attenderlo fuori c’era il suo complice in attesa a bordo di un’auto Bmw intestata alla compagna, del tutto estranea alle indagini.