“Adotta una telecamera” a Cardano al Campo

«Con l’approvazione del bilancio in consiglio comunale siamo ora in grado di offrire alla popolazione un punto focale del nostro mandato: maggiore sicurezza. L’idea è quella di dotare i cittadini interessati di una telecamera fornita dal Comune a cui il privato dovrà solo consentire l’allaccio elettrico e la possibilità di scambiare i dati tramite banda larga». Lo annuncia Angelo Marana, assessore alla Sicurezza e Polizia Locale.

«Scopo dell’iniziativa è dedicata soprattutto alle periferie, dove alcune volte si creano fenomeni di delinquenza che Cardano non merita. Tramite i nuovi “occhi” a disposizione riusciremo ad avere un maggior controllo di via vai sospetti e miglioreremo la tranquillità della zona interessata».

Telecamere pubbliche, con accesso alle immagini anche per i privati che le ospitano:«Le immagini potranno riprendere anche parti di vie pubbliche e saranno criptate e disponibili solo alla p.l. In questo modo il cittadino avrà un doppio vantaggio: deterrenza e possibilità di identificare prima il malintenzionato che volesse entrare nella propria abitazione».

«Sul sito del Comune sono disponibili i moduli di adesione e tutte le informazioni per poter partecipare a questa nuova opportunità che il Comune offre come sinergia fra pubblico e privato, una volta aderito, degli incaricati passeranno per le valutazioni di fattibilità della messa in opera”

Secondo Marana la spinta in termini di numero di telecamere è significativa: «Quest’anno riusciremo a soddisfare circa una ventina di nuove richieste portando l’attuale dotazione da 38 telecamere a oltre 60, il tutto prontamente controllato dalla centrale operativa della polizia locale».