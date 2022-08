In agosto frena la campagna vaccinale in Lombardia

Dopo l’accelerata di luglio, la campagna vaccinale anticovid torna a segnare il passo. In Lombardia ieri, 8 agosto, sono state effettuate 7007 dosi sul totale nazionale di 30.655. La nostra regione continua a dettare l’andamento con il 23% delle somministrazioni globali italiane.

Il dato, però, evidenzia un rallentamento generalizzato: la fetta preponderante è quella dedicata agli over60 a cui è offerta la quarta dose. Su 7007 iniezioni effettuate ben 5168 sono state somministrate ad anziani ( rappresenta sempre il 23% del totale nazionale). Quasi due pazienti allettati su tre si è sottoposto a vaccino: nel territorio di Ats Insubria si è superata la platea con un tasso di vaccinazione del 102%:

Anche guardando alle prenotazioni è proprio la fascia coinvolta con gli ultimi appelli ad aderire: ieri sono arrivate 3841 domande di prenotazioni per la IV dose, 669 per la terza e 83 per la prima dose.

Dallo scorso 12 luglio, quando è stato esteso l’obbligo a tutti gli over 60, sono 265.188 i cittadini che si sono sottoposti al secondo booster.

L’andamento delle vaccinazioni dallo scorso 26 luglio evidenzia una media di 15.000 dosi quotidiane fino alla fine di luglio che scende tra le 7000 di ieri alle 11.869 del primo agosto scorso. Un progressivo calo che era stato preventivato dalle autorità sanitarie lombarde dato l’arrivo del periodo vacanziero.