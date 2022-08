Appuntamento all’alba per un concerto sul lungolago di Gavirate

Appuntamento sul lungolago di Gavirate all’alba per un appuntamento speciale con Gruppo Caronte che eseguirà un programma musicale con arrangiamenti originali per strumenti classici. L’appuntamento è alle 5 del mattino di giovedì 18 agosto

L’evento di Onda D’Urto è in collaborazione con l’amministrazione Comunale ed è ad ingresso libero. In scena Alberto Martinelli al violino, Gabriele Miglioli al violoncello, Elena Trovato all’arpa e Luigi Signori al pianoforte e voce con musiche di Presley, The Clash, Sex Pistols, Nirvana, Prince, The Doors, Metallica ed altri. Si consiglia munirsi di coperte e cuscini.

La XXXI edizione del Girovagando in Musica ha il sostegno della Provincia Autonoma di Trento, Ufficio Turistico della Valle d’Aosta, dal Consorzio Turistico Valtellina, Città del Vino, Club Viaggiando. Per info: www.gruppocaronte.info, oppure 39348.2257382 o gruppocaronte@libero.it.