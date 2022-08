Auto in fiamme sull’A2, l’autostrada del Gottardo paralizzata

Grandi code sull’autostrada A2 del Gottardo, a causa di un incendio ad un’automobile sulla carreggiata direzione Nord. Il fumo e le operazioni in corso hanno però costretto a chiudere l’A2 in entrambe le direzioni (attenzione: la foto è d’archivio).

È successo oggi, mercoledì 3 agosto, poco dopo le 14.30 in territorio di Mairengo in val Levantina, quando un’auto con al traino una roulotte con targhe olandesi ha preso fuoco, per ragioni da chiarire.

Il veicolo è stato in breve tempo avvolto dalle fiamme, che l’ha completamente distrutto (intatta invece la roulotte). Sono intervenuti i pompieri del Centro d’intervento del San Gottardo e i pompieri di Biasca per le operazioni di spegnimento, oltre agli agenti della Polizia cantonale e agli addetti dell’Unità territoriale 4.

Non ci sono stati feriti. Per ragioni di sicurezza e per facilitare le operazioni di spegnimento il tratto di autostrada interessato è stato chiuso in entrambe le direzioni. Il ripristino ha richiesto tempo: poco dopo le 15 è stato riaperto il tratto in direzione sud. In direzione nord, una corsia è stata riaperta poco prima delle 15.30, mentre il tratto è stato completamente riaperto poco dopo le 16.