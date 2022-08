Brucia il giardino di una villa a Castronno

Per cause in fase di accertamento il prato del giardino di una villa di Castronno è stato interessato da un incendio. Le fiamme si sono estese a causa dell’erba secca e hanno intaccato una porzione piuttosto estesa del giardino dell’abitazione che si affaccia sulla statale di via Roma e il parcheggio cimiteriale.

Il fuoco è stato domato in breve tempo ma sul posto sono accorsi ugualmente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Un fumo si è esteso nelle case limitrofe.