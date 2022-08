Candidature Pd per il Parlamento: i nove nomi proposti dalla direzione provinciale a Letta

La composizione delle liste dei candidati è sempre la parte più complicata e cruciale per un partito sotto elezioni, soprattutto in vista del prossimo 25 settembre quando saremo chiamati ad eleggere un Parlamento che avrà un terzo dei parlamentari in meno.

Anche in casa Pd sono in corso in questi giorni la raccolta delle proposte e la rifinitura dei nomi, consapevoli delle diverse geometrie politiche da trovare a livello nazionale e sul territorio. Intanto la direzione Provinciale del Pd varesino ha avanzato le sue proposte alla direzione Regionale per la successiva trasmissione all comitato nazionale.

I nomi trasmessi dalla segreteria guidata dal segretario Corbo sono la riconferma del senatore Alessandro Alfieri, la proposta di Giovanni Corbo stesso, del sommese Francesco Calò, del segretario dei Giovani Matteo Capriolo. E ancora: di Noemi Cauzzo, dell’ex senatrice Erica D’Adda, Valerio Lange’, Rosanna Leotta e Deborah Pacchioni.

Sarà infine il segretario Enrico Letta a decidere quali richieste dai territori si trasformeranno in candidature.