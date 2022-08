Cinema tra monti e lago, tocca a piazza Unità d’Italia a Maccagno

Una rassegna speciale che porta i residenti e i turisti a godersi appieno il momento magico legato al cinema all’aperto, magari in una piazza, o in uno slargo con la valle e il lago a fare da cornice (immagine di repertorio).

“Quel fantastico peggior anno della nostra vita” sarà infatti la pellicola che verrà proiettata martedì 9 agosto alle 21.15 a Maccagno in piazza Unità d’Italia.

UNA BELLA AMICIZIA NON HA MAI UCCISO NESSUNO di Alfonso Gomez-Rejon, USA 2015, 104′

Trama

Greg Gaines ha deciso che anche il suo ultimo anno di liceo passerà all’insegna del completo anonimato, evitando ogni tipo di rapporto sociale per sopravvivere in quella giungla che è la vita sociale dei teenagers. Il suo unico amico è Ear, e con lui sin da bambino realizza cortometraggi-parodia di classici del cinema che però non hanno mai mostrato ad altri se non al padre di Greg. Poi, un giorno, sua madre lo costringe a frequentare più spesso Rachel, una compagna di classe affetta da leucemia. Greg accetta riluttante, ma passando sempre più tempo con lei, pian piano scoprirà quanto valore può avere un vero legame di amicizia.