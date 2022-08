Colpo a centrocampo per il Varese: firmato Gianluca Piccoli

Un colpo importante per il Città di Varese a 5 giorni dall’esordio stagionale con la sfida di Coppa Italia al Legnano (leggi qui). Nel pomeriggio di martedì 23 agosto ha firmato l’accordo con il club biancorosso Gianluca Piccoli, un calciatore di altissimo livello per la squadra di Gianluca Porro e che porta in dote oltre 150 presenze in Serie C.

Piccoli, oltre a rafforzare la squadra, indurisce lo zoccolo duro di calciatori varesini in rosa, essendo anche lui nativo della Città Giardino.

La presentazione del club:

Gianluca Piccoli, che è nato a Varese il 30 maggio 1997, è cresciuto calcisticamente proprio con i colori biancorossi vista la lunga trafila nel settore giovanile fino alla Primavera nella stagione 2014/15. Nell’estate 2015 arriva il trasferimento al Torino dove disputa una stagione con la Primavera guidata da Longo. Il debutto nel calcio dei grandi arriva nella stagione 2016/17 in Lega Pro con la maglia del Forlì dove totalizza 18 presenze; nella stagione 2017/18 è sempre in Emilia Romagna, ma al Ravenna, dove scende in 28 volte. Dal settembre 2018 al giugno 2020 è alla Giana Erminio dove nel biennio colleziona complessivamente 53 presenze realizzando anche tre reti. Chiusa l’esperienza con la Giana, a luglio 2020 l’approdo al Livorno e poi, da gennaio 2021 l’approdo al Grosseto dove in un anno e mezzo scende in campo 44 volte (10 presenze nella stagione 2020/21, 34 nel 2021/22).