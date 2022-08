Comune di Ispra. Avviso di deposito adozione della variante al PII in variante al PGT

COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

A V V I S O

di deposito adozione della variante al p.i.i. in variante al p.g.t. per l’attuazione del programma integrato d’intervento relativo all’ambito di trasformazione comparto f – ex camiceria Leva di via Roma, via E. Fermi e via San Giovanni Bosco.

Premesso

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 in data 03.08.2022 divenuta esecutiva ha approvato l’adozione della Variante al “Programma integrato d’intervento relativo all’ambito di trasformazione “Comparto F area industria ex camiceria Leva sita in via Roma via E. Fermi via San Giovanni Bosco” in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 92 comma 8 della L.R. n° 12/2005, presentato dalla Soc. Tigros S.p.A..

Che ai sensi dell’art. 14 comma 5 della L.R. n°12/2005 la variante al P.I.I. viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione, avvertendo che fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, gli interessati possono presentare osservazioni.

Rende noto

Che gli elaborati relativi all’adozione della Variante “Programma Integrato d’intervento relativo all’ambito di trasformazione Comparto F area industria ex camiceria Leva sita in via Roma via E. Fermi via San Giovanni Bosco” in variante al P.G.T. ai sensi dell’art. 92 comma 8 L.R. 12/2005, presentato dalla Soc. Tigros S.p.A., allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 in data 03.08.2022 vengono depositati in libera visione al pubblico negli orari d’ufficio presso la Sede Comunale via Milite Ignoto 31 21027 ISPRA – Ufficio Tecnico a far tempo dal 09/08/2022 e vi resteranno fino al 08/09/2022 dal 09/09/2022 e fino al 08/10/2022 gli interessati possono presentare osservazioni

Ispra, lì 09/08/2022.

L’AUTORITA’ PROCEDENTE

Dott. Roberto Valiconi