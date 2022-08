Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: AMOR FATI… FATE IL VOSTRO GIOCO

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Adesso noi lo sappiamo, lo conosciamo e abbiamo capito le regole del “gioco”, ma come voi l’abbiamo immaginato, progettato, adorato, coccolato per poi vedercelo crollare addosso con una tale violenza da rimanere pietrificati.

Quando vieni travolto da una tale forza e ti accorgi che in mano non hai le carte che avevi bramato con tutto te stesso non ti rimane che una fottuta possibilità: “giocare” la vita al meglio con le carte che ti sei ritrovato!

A primo impatto ti viene da gettarle, odiarle, vomitarle, ma poi ti rendi conto che questa incontrollata ira è solamente un due di picche che non servirà a nulla e che continuerà a bruciare dentro di te logorando tutto te stesso. Davanti al ripudio non ti rimane altro che accettare quella indesiderata mano di carte che la vita ti ha donato.

Con la parola accettare non intendiamo sottomettervi al fato aspettando rassegnati la prossima carta che il destino deciderà di regalarvi, ma al contrario intendiamo accettare in modo più profondo, più intimo, più vero, più spirituale!

Per riuscire a fare questo (e vi confermiamo che è veramente difficile) dobbiamo imparare, non solo ad accettare, ma accettare con amore…

Lo so cosa state pensando: “come possiamo amare qualcosa che non volevamo e che ci sta distruggendo la vita?”. Noi lo sappiamo e ve l’abbiamo detto che è im-possibile! Noi siamo stati disposti a lasciar andare la vita che avevamo sognato e costruito per vivere la vita che ci stava aspettando, ed è stato l’unico modo per vivere veramente nel dolore e riuscire a dare un senso a tutto quello che un senso non ce l’ha, riuscendo anche a dare un significato costruttivo dove tutto si stava distruggendo!

Questa lezione vuole aiutarvi a capire che il destino a volte sa essere molto bastardo (e noi lo sappiamo bene), e anche se non riuscite immediatamente a comprenderlo dovete accoglierlo a braccia aperte, accettarlo, amarlo perché anche se non è quello che sognavate, è quello che vi farà diventare la versione migliore della persona che siete destinati a divenire!

Tutto ha un significato e per scoprirlo dovete vivere già da ora e tutta questa settimana con il mantra che vi accompagnerà ogni qualvolta il fato vi darà una carta inaspettata :

AMOR FATI…

AMORE PER IL FATO… AMORE PER QUELLO CHE LA VITA VI REGALA..

Fantastiche persone, il mazzo ha scelto per voi… Fate il vostro miglior gioco!

Spettacolo spettacolare

Continua a sognare.

Luca&Simone!