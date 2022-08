Daniel Belloni, sì alla seconda stagione in Hockey Varese

Si tratta di una conferma quella che è arrivata poche ora fa e porta la firma di Daniel Belloni in giallonero ancora per la prossima stagione. Il suo è un autografo importante e voluto perché il ragazzo va a occupare il sesto slot della difesa, completando così tre linee di retroguardia varesina. Inoltre, è inutile negarlo, Daniel durante le giornate disputate nel campionato passato, si è dimostrato in costante crescita rispetto all’inizio della stagione e questo fa ben sperare per la nuova annata. Il difensore ventiquattrenne è cresciuto anche fisicamente trovando una buona condizione che lo ha fatto sentire sempre più a suo agio, specialmente nel proprio terzo difensivo. Anche nell’ultima parte di stagione, quando un piccolo problema fisico lo ha un po’ tormentato, non si è tirato indietro e ha dato il suo contributo garantendo cambi importanti per le rotazioni difensive.

Daniel Belloni già conosce la realtà di Varese in quanto ha avuto modo di “assaggiarla” nel 2018. In quella stagione ha fatto segnare 22 presenze, dovute più che altro a piccole porzioni di ghiaccio. Nella stagione scorsa, invece, è stato maggiormente responsabilizzato e ha trovato anche più continuità di gioco. Con i suoi 186 cm di altezza garantisce presenza fisica e una apprezzabile forza propulsiva che ogni tanto spinge il giocatore ad avanzare il suo raggio d’azione, anche se una qualità del ragazzo è sicuramente la capacità di occupare la zona difensiva in maniera piuttosto costante, senza sbottonarsi troppo e fornendo copertura alla squadra.